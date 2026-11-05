Вікінг розгромив Сабах 4:1 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

Норвезький «Вікінг» у Ставангері переміг азербайджанський «Сабах» з Баку з рахунком 4:1 у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Господарі здобули першу перемогу в поточному сезоні турніру, повідомляє Interia Sport.

Сабах забив першим

Гості відкрили рахунок уже на 11-й хвилині: Патрік Орфе Мбіна відзначився після контратаки, що почалася після кутового біля воріт «Сабаха». Для габонського нападника це був перший гол у Лізі чемпіонів.

«Вікінг» зрівняв рахунок на 27-й хвилині. Ерік Ботгейм забив ударом з льоту після подачі з лівого флангу. До перерви за «Сабах» активно діяв польський футболіст Тимотеуш Пухач: він виконав подачу на Стіва Солве та завдав удару, після якого команда заробила кутовий.

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Три голи після перерви

На 69-й хвилині «Вікінг» вийшов уперед. Акім Зедадка зіграв рукою у власному штрафному майданчику, а Златко Тріпич реалізував пенальті добиванням після сейву воротаря. На 77-й хвилині «Сабах» залишився у меншості: Аден Маккарті спочатку отримав жовту картку, однак після відеоперегляду арбітр вилучив його з поля.

Наприкінці зустрічі господарі забили ще двічі. Генрік Фальхенер відзначився на 81-й хвилині, а Ботгейм оформив дубль у компенсований час. Після поразки «Сабах» опустився на 31-ше місце в таблиці, маючи три очки після чотирьох турів.

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