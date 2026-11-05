Norweski Viking pokonał w Stavanger azerski Sabah z Baku 4:1 w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Gospodarze odnieśli pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie rozgrywek, informuje Interia Sport.

Sabah strzelił pierwszy

Goście otworzyli wynik już w 11. minucie: Patrick Orphé Mbina zdobył bramkę po kontrataku, który rozpoczął się po rzucie rożnym pod bramką Sabahu. Dla gabońskiego napastnika był to pierwszy gol w Lidze Mistrzów.

Viking wyrównał w 27. minucie. Erik Botheim strzelił z woleja po dośrodkowaniu z lewej strony. Przed przerwą aktywny w barwach Sabahu był polski piłkarz Tymoteusz Puchacz: dośrodkował do Steve'a Solveta i oddał strzał, po którym zespół wywalczył rzut rożny.

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Trzy gole po przerwie

W 69. minucie Viking objął prowadzenie. Akim Zedadka zagrał ręką we własnym polu karnym, a Zlatko Tripic wykorzystał rzut karny, dobijając piłkę po interwencji bramkarza. W 77. minucie Sabah został osłabiony: Aden McCarthy najpierw otrzymał żółtą kartkę, jednak po analizie wideo sędzia usunął go z boiska.

Pod koniec spotkania gospodarze strzelili jeszcze dwa gole. Henrik Falchener trafił w 81. minucie, a Botheim skompletował dublet w doliczonym czasie gry. Po porażce Sabah spadł na 31. miejsce w tabeli, mając trzy punkty po czterech kolejkach.

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