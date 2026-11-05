Норвежский «Викинг» в Ставангере победил азербайджанский «Сабах» из Баку со счётом 4:1 в матче четвёртого тура Лиги чемпионов. Хозяева одержали первую победу в текущем сезоне турнира, сообщает Interia Sport.

«Сабах» забил первым

Гости открыли счёт уже на 11-й минуте: Патрик Орфе Мбина отличился после контратаки, начавшейся после углового у ворот «Сабаха». Для габонского нападающего это был первый гол в Лиге чемпионов.

«Викинг» сравнял счёт на 27-й минуте. Эрик Ботхейм забил ударом с лёта после подачи с левого фланга. До перерыва за «Сабах» активно действовал польский футболист Тимотеуш Пухач: он выполнил подачу на Стива Солве и нанёс удар, после которого команда заработала угловой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Три гола после перерыва

На 69-й минуте «Викинг» вышел вперёд. Аким Зедадка сыграл рукой в собственной штрафной площади, а Златко Трипич реализовал пенальти добиванием после сейва вратаря. На 77-й минуте «Сабах» остался в меньшинстве: Аден Маккарти сначала получил жёлтую карточку, однако после видеопросмотра арбитр удалил его с поля.

В конце встречи хозяева забили ещё дважды. Хенрик Фальхенер отличился на 81-й минуте, а Ботхейм оформил дубль в компенсированное время. После поражения «Сабах» опустился на 31-е место в таблице, имея три очка после четырёх туров.

Читай нас в