В столице Греции Афинах «Реал» Мадрид обыграл АЕК со счетом 3:2 в матче четвертого тура Лиги чемпионов 4 ноября 2026 года. Решающий гол в добавленное время забил Федерико Вальверде, вышедший на замену. Мадридский клуб одержал седьмую победу подряд и сохранил стопроцентный результат в текущем розыгрыше турнира, сообщает Interia Sport.

АЕК дважды выходил вперед

Хозяева открыли счет на 12-й минуте: Абубакари Коита прорвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот Тибо Куртуа. «Реал» ответил на 32-й минуте, когда Джуд Беллингем сравнял счет ударом пяткой. До этого еще один гол англичанина не был засчитан из-за офсайда.

После перерыва мадридцы больше владели мячом и превосходили соперника по количеству ударов, однако АЕК снова вышел вперед на 75-й минуте. Ставрос Пилиос завершил контратаку после передачи Коиты и пробил Куртуа между ног.

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Ответ «Реала» и гол в добавленное время

Преимущество афинян продержалось менее трех минут. Дензел Думфрис отдал передачу во вратарскую, а Килиан Мбаппе с близкого расстояния сравнял счет. В конце основного времени француз попал в перекладину.

В добавленное время Вальверде нанес дальний удар, который стал победным для «Реала». АЕК завершал матч в меньшинстве после удаления Коиты. По статистике встречи, «Реал» владел мячом 66% времени и нанес 24 удара против девяти у соперника.

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