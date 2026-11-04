Украинский вратарь Назар Домчак дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Арсеналом»

Украинский вратарь Назар Домчак впервые сыграл в Лиге чемпионов. Голкипер юношеской сборной Украины вошел в стартовый состав пражской «Славии» на матч основного этапа турнира против лондонского «Арсенала».

Украинский вратарь в 19 лет дебютировал в главном еврокубке. Этот поединок стал для Домчака и первым в турнирах под эгидой УЕФА в целом. Воспитанник львовских «Карпат» пополнил ряды чешского гранда летом.

«Славия» заплатила за Домчака в межсезонье 5 млн евро. Сначала он был запасным вратарём пражан и выступал за вторую команду «красно-белых». Однако в сентябре украинец дебютировал в основном составе в Кубке Чехии, а в октябре — в национальном чемпионате.

Домчак в нынешнем сезоне до матча с «Арсеналом» провел четыре матча за «Славию», в которых пропустил два мяча. Он сохранил ворота сухими в двух матчах. Контракт голкипера с чешским грандом рассчитан до лета 2031 года.

Об этом сообщается со ссылкой на официальный сайт турнира.

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