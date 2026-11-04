Ukraiński bramkarz Nazar Domczak zadebiutował w Lidze Mistrzów w meczu z Arsenalem

Ukraiński bramkarz Nazar Domczak po raz pierwszy zagrał w Lidze Mistrzów. Bramkarz młodzieżowej reprezentacji Ukrainy znalazł się w wyjściowym składzie praskiej „Slavii” na mecz fazy grupowej turnieju przeciwko londyńskiemu „Arsenalu”.

19-letni ukraiński bramkarz zadebiutował w najważniejszym europejskim pucharze. Był to dla Domczaka również pierwszy mecz w turniejach organizowanych przez UEFA. Wychowanek lwowskiego klubu „Karpaty” dołączył do szeregów czeskiego giganta latem.

„Slavia” zapłaciła za Domczaka w przerwie między sezonami 5 mln euro. Początkowo był rezerwowym bramkarzem praskiej drużyny i występował w drugiej drużynie „czerwono-białych”. Jednak we wrześniu Ukrainiec zadebiutował w pierwszym składzie w Pucharze Czech, a w październiku – w rozgrywkach ligowych.

W bieżącym sezonie, przed starciem z „Arsenalem”, Domczak rozegrał cztery mecze w barwach „Slavii”, w których stracił dwie bramki. W dwóch meczach zachował czyste konto. Kontrakt bramkarza z czeskim gigantem obowiązuje do lata 2031 roku.

Informację tę podano z odwołaniem do oficjalnej strony turnieju.

Andrea Maldera ogłosił skład reprezentacji Ukrainy na mecze Ligi Narodów.

Real wywalczył zwycięstwo nad AEK w doliczonym czasie gry dzięki Valverde — Interia Sport.

Krykiecista Andre Russell rozegra kolejny mecz w Nepalu — Kathmandu Post

Czytaj nas na