Российского олимпийца Большунова не допустили к международным соревнованиям

Российский лыжник Александр Большунов не получил разрешения на возвращение к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе. Таким образом, спортсмен пока не сможет участвовать в международных соревнованиях.

Однако в организации опасаются, что 29-летний уроженец Брянской области сможет оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По сообщению норвежской телерадиокомпании NRK, вопрос о допуске Большунова обсуждался на заседании руководства FIS во вторник, 3 ноября.

Участники встречи высказались за отказ российскому спортсмену в нейтральном статусе. При этом официальное решение по его индивидуальной заявке еще предстоит оформить администрации федерации.

Об этом сообщается со ссылкой на OBOZ.ua: руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) решило сохранить ограничения в отношении трёхкратного олимпийского чемпиона.

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