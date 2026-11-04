Rosyjski narciarz Aleksander Bolszunow nie otrzymał zgody na powrót do międzynarodowych zawodów, nawet w statusie neutralnym. W związku z tym sportowiec nie będzie na razie mógł brać udziału w międzynarodowych zawodach.

Jednak w organizacji obawiają się, że 29-letni zawodnik pochodzący z obwodu briańskiego może zaskarżyć tę decyzję przed Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS).

Jak podaje norweska stacja telewizyjno-radiowa NRK, kwestia dopuszczenia Bolshunowa została omówiona na posiedzeniu kierownictwa FIS we wtorek, 3 listopada.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za odmową przyznania rosyjskiemu sportowcowi statusu neutralnego. Jednocześnie oficjalna decyzja dotycząca jego indywidualnego zgłoszenia musi jeszcze zostać sformalizowana przez administrację federacji.

Jak podaje serwis OBOZ.ua, kierownictwo Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) postanowiło utrzymać ograniczenia dotyczące trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Prezes Związku MMA RF skarżył się na Ukraińców z powodu odmowy uścisku dłoni.

Szablistka Olga Harlan na początku turnieju pokonała Rosjankę Annę Smirnową, a po zakończeniu walki odmówiła uściśnięcia jej dłoni.

Międzynarodowa Federacja Szermierki, która dopuściła reprezentantów Rosji i Białorusi do zawodów pod neutralną flagą, początkowo postanowiła zdyskwalifikować Ukrainkę. Jednak pod presją społeczności międzynarodowej zrezygnowała z tego pomysłu.

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