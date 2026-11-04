W stolicy Grecji, Atenach, Real Madryt pokonał AEK 3:2 w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów 4 listopada 2026 roku. Decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Federico Valverde, który pojawił się na boisku po wejściu z ławki rezerwowych. Madrycki klub odniósł siódme kolejne zwycięstwo i zachował komplet punktów w obecnej edycji turnieju, informuje Interia Sport.

AEK dwukrotnie wychodził na prowadzenie

Gospodarze otworzyli wynik w 12. minucie: Aboubakary Koita przedarł się w pole karne i trafił w bliższy róg bramki Thibauta Courtois. Real odpowiedział w 32. minucie, gdy Jude Bellingham wyrównał uderzeniem piętą. Wcześniej inny gol Anglika nie został uznany z powodu spalonego.

Po przerwie madrytczycy częściej utrzymywali się przy piłce i mieli więcej strzałów, jednak AEK ponownie objął prowadzenie w 75. minucie. Stavros Pilios wykończył kontratak po podaniu Koity i posłał piłkę między nogami Courtois.

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Odpowiedź Realu i gol w doliczonym czasie

Przewaga ateńczyków trwała mniej niż trzy minuty. Denzel Dumfries dograł piłkę w pole bramkowe, a Kylian Mbappe wyrównał z bliskiej odległości. Pod koniec regulaminowego czasu gry Francuz trafił w poprzeczkę.

W doliczonym czasie gry Valverde oddał strzał z dystansu, który zapewnił Realowi zwycięstwo. AEK kończył mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Koity. Według statystyk spotkania Real miał 66% posiadania piłki i oddał 24 strzały wobec dziewięciu rywali.

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