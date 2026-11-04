В польском Люблине «Богданка ЛУК Люблин» победила ПГЕ ГИЭК «Скру» Белхатув со счётом 3:1 в матче четвёртого тура TAURON Liga. Команда Стефана Антиги выиграла три следующих сета после поражения в первом — 25:27, 25:20, 26:24, 26:24 — и осталась во главе турнирной таблицы. Как сообщает Interia Sport, люблинский клуб является единственным в лиге, который ещё не проигрывал в нынешнем сезоне.

Возвращение Леона и изменения Антиги

В стартовый состав хозяев вернулся Вильфредо Леон, который ранее отдыхал. В первом сете он набрал восемь очков, однако гости победили на больше-меньше: блок Матеуша Новака после атаки Рана Такахаси принёс «Скре» решающее очко.

Во втором сете Такахаси заменил Миколай Савицкий. В ходе партии Антига также выпустил Матеуша Малиновского вместо Кевина Сасака, который реализовал три из 12 атак. У хозяев лучше начал работать блок, а после действий Алекса Грозданова команда повела 18:15 и в итоге сравняла счёт по сетам.

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Две напряжённые концовки

В третьей партии «Скра» имела сетбол при счёте 24:23, но Люблин отыгрался. Леон помог подачей и игрой в защите, а Савицкий завершил решающие атаки — 26:24. В четвёртом сете гости также вели 7:5, однако хозяева перехватили инициативу благодаря подачам Леона.

В конце матча команда из Белхатува отыграла три матчбола, однако «Богданка ЛУК» вновь выиграла 26:24. Самым ценным игроком встречи признали Савицкого. До этого поединка люблинский клуб одержал три победы со счётом 3:0 и выиграл AL-KO Суперкубок Польши.

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