W Lublinie Bogdanka LUK Lublin pokonała PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:1 w meczu czwartej kolejki TAURON Ligi. Zespół Stéphane’a Antigi wygrał trzy kolejne sety po porażce w pierwszym — 25:27, 25:20, 26:24, 26:24 — i pozostał na czele tabeli. Jak informuje Interia Sport, lubelski klub jest jedynym w lidze, który w obecnym sezonie jeszcze nie przegrał.

Powrót Leona i zmiany Antigi

Do wyjściowego składu gospodarzy wrócił Wilfredo Leon, który wcześniej odpoczywał. W pierwszym secie zdobył osiem punktów, jednak goście zwyciężyli na przewagi: blok Mateusza Nowaka po ataku Rana Takahashiego przyniósł Skrze decydujący punkt.

W drugim secie Takahashiego zastąpił Mikołaj Sawicki. W trakcie partii Antiga wprowadził także Mateusza Malinowskiego za Kewina Sasaka, który wykorzystał trzy z 12 ataków. U gospodarzy lepiej zaczął funkcjonować blok, a po akcjach Aleksa Grozdanowa zespół objął prowadzenie 18:15 i ostatecznie wyrównał stan meczu w setach.

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Dwie napięte końcówki

W trzeciej partii Skra miała piłkę setową przy stanie 24:23, ale Lublin odrobił straty. Leon pomógł zagrywką i grą w obronie, a Sawicki zakończył decydujące ataki — 26:24. W czwartym secie goście również prowadzili 7:5, lecz gospodarze przejęli inicjatywę dzięki zagrywkom Leona.

Pod koniec meczu zespół z Bełchatowa obronił trzy piłki meczowe, jednak Bogdanka LUK ponownie wygrała 26:24. Najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania został Sawicki. Przed tym meczem lubelski klub odniósł trzy zwycięstwa 3:0 i wygrał AL-KO Superpuchar Polski.

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