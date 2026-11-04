在波兰卢布林，博甘卡LUK卢布林在TAURON Liga第四轮比赛中以3比1战胜PGE GiEK斯克拉贝乌哈图夫。斯特凡·安蒂加率领的球队在首局失利后连赢三局——25:27、25:20、26:24、26:24——继续位居积分榜首位。正如Interia Sport报道，卢布林俱乐部是本赛季联赛中唯一尚未输球的球队。

莱昂回归与安蒂加的调整

此前休息的威尔弗雷多·莱昂重返主队首发阵容。他在第一局得到8分，但客队在加分阶段获胜：马特乌什·诺瓦克在兰·高桥进攻后完成拦网，为斯克拉拿下决定性一分。

第二局中，高桥被米科瓦伊·萨维茨基换下。比赛过程中，安蒂加还用马特乌什·马利诺夫斯基替换凯温·萨萨克，后者在12次进攻中成功3次。主队的拦网开始发挥得更好，凭借亚历克斯·格罗兹达诺夫的表现，球队以18:15领先，并最终将局分扳平。

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两次紧张的收官

第三局中，斯克拉在24:23时拿到局点，但卢布林追了回来。莱昂凭借发球和防守发挥作用，萨维茨基完成关键进攻——26:24。第四局中，客队也曾以7:5领先，但主队依靠莱昂的发球夺回主动权。

比赛末段，来自贝乌哈图夫的球队挽救了3个赛点，但博甘卡LUK再次以26:24获胜。萨维茨基被评为本场最有价值球员。在这场比赛之前，卢布林俱乐部已取得3场3比0的胜利，并赢得AL-KO波兰超级杯。

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