В США лайнбекер клуба «Детройт Лайонс» Джек Кэмпбелл, находящийся в больнице после серьёзной травмы шеи, сообщил о полном объёме движений в нижней части тела и прогрессе в восстановлении движений верхней части тела. Травму он получил в матче против «Миннесота Вайкингс», который «Лайонс» выиграли в воскресенье, сообщает The Guardian.

Состояние игрока

26-летний спортсмен получил травму во время выполнения захвата. Медики оказывали ему помощь на поле в течение девяти минут, после чего его доставили в больницу в районе Детройта.

В заявлении в среду Кэмпбелл отметил, что его очень воодушевляет прогресс, которого удалось добиться за короткое время. Он сообщил о полном объёме движений в нижней части тела, а также о дальнейшем прогрессе в восстановлении движений верхней части тела. Игрок добавил, что впереди ещё есть работа, однако он настроен оптимистично, постепенно движется к выздоровлению и сосредоточен на лечении.

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Реакция команды

Главный тренер «Детройт Лайонс» Дэн Кэмпбелл в понедельник отметил вклад лайнбекера в команду. По его словам, Джек Кэмпбелл заслужил статус капитана, является надёжным партнёром и пользуется уважением всех игроков.

В прошлом сезоне Кэмпбелла включили в символическую сборную All-Pro. Нынешний сезон является для него четвёртым в лиге. В мае он продлил контракт с «Лайонс» на четыре года стоимостью 81 млн долларов.

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