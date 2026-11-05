W USA linebacker klubu Detroit Lions Jack Campbell, który przebywa w szpitalu po poważnym urazie szyi, poinformował o pełnym zakresie ruchu w dolnej części ciała oraz postępach w odzyskiwaniu ruchomości górnej części ciała. Urazu doznał w meczu przeciwko Minnesota Vikings, który Lions wygrali w niedzielę, informuje The Guardian.

Stan zawodnika

26-letni sportowiec doznał urazu podczas wykonywania szarży. Medycy udzielali mu pomocy na boisku przez dziewięć minut, po czym został przewieziony do szpitala w rejonie Detroit.

W oświadczeniu w środę Campbell zaznaczył, że bardzo podnosi go na duchu postęp, który udało się osiągnąć w krótkim czasie. Poinformował o pełnym zakresie ruchu w dolnej części ciała, a także o dalszych postępach w odzyskiwaniu ruchomości górnej części ciała. Zawodnik dodał, że wciąż jest jeszcze praca do wykonania, jednak pozostaje optymistą, stopniowo zmierza ku wyzdrowieniu i koncentruje się na leczeniu.

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Reakcja zespołu

Główny trener Detroit Lions Dan Campbell w poniedziałek podkreślił wkład linebackera w zespół. Według niego Jack Campbell zasłużył na status kapitana, jest niezawodnym kolegą z drużyny i cieszy się szacunkiem wszystkich zawodników.

W ubiegłym sezonie Campbell został wybrany do symbolicznej drużyny All-Pro. Obecny sezon jest dla niego czwartym w lidze. W maju przedłużył kontrakt z Lions o cztery lata, o wartości 81 mln dolarów.

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