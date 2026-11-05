Джек Кемпбелл заявив про прогрес у відновленні після травми шиї — The Guardian

У США лайнбекер клубу «Детройт Лайонс» Джек Кемпбелл, який перебуває в лікарні після серйозної травми шиї, повідомив про повний обсяг рухів у нижній частині тіла та прогрес у відновленні рухів верхньої частини тіла. Травми він зазнав у матчі проти «Міннесота Вайкінгс», який «Лайонс» виграли в неділю, повідомляє The Guardian.

Стан гравця

26-річний спортсмен зазнав травми під час виконання захвату. Медики надавали йому допомогу на полі протягом дев’яти хвилин, після чого його доправили до лікарні в районі Детройта.

У заяві в середу Кемпбелл зазначив, що його дуже підбадьорює прогрес, якого вдалося досягти за короткий час. Він повідомив про повний обсяг рухів у нижній частині тіла, а також про подальший прогрес у відновленні рухів верхньої частини. Гравець додав, що попереду ще є робота, однак він налаштований оптимістично, рухається до одужання поступово та зосереджується на лікуванні.

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Реакція команди

Головний тренер «Детройт Лайонс» Ден Кемпбелл у понеділок відзначив внесок лайнбекера в команду. За його словами, Джек Кемпбелл заслужив статус капітана, є надійним партнером і користується повагою всіх гравців.

Минулого сезону Кемпбелла включили до символічної збірної All-Pro. Нинішній сезон є для нього четвертим у лізі. У травні він продовжив контракт із «Лайонс» на чотири роки вартістю 81 млн доларів.

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