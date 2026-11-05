Регбийный футбольный союз Англии (RFU) подтвердил поддержку главного тренера сборной Стива Бортвика в преддверии Кубка мира по регби, который состоится в следующем году. Генеральный директор RFU Билл Суини заявил, что не видит сценария, при котором тренера заменят независимо от результатов английской команды в этом месяце, сообщает The Guardian.

В сентябре контракт Бортвика продлили до завершения Кубка шести наций 2028 года. По словам Суини, это решение приняли, чтобы тренерский штаб мог сосредоточиться на подготовке к Кубку мира, не отвлекаясь на вопросы о дальнейшей работе. В то же время команда потерпела пять поражений в семи последних матчах, а ее выступление в Кубке шести наций этого года стало худшим для Англии.

Поддержка после Кубка шести наций

После первого в истории поражения Англии от Италии в марте RFU выразил Бортвику условную поддержку и призвал к улучшениям в летних тест-матчах против Южной Африки, Фиджи и Аргентины. Позднее сборная Англии потерпела крупное поражение от Южной Африки, разгромила Фиджи и одержала минимальную победу над Аргентиной.

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Англичане занимают третье место в группе Северного полушария Nations Championship. Одной из проблем команды остается дисциплина: с начала 2026 года игроки получили 14 желтых и одну красную карточку. Суини отметил, что после Кубка шести наций в RFU провели детальный анализ выступления команды, который определил направления дальнейшей работы.

Смит вернулся к тренировкам

Перед осенней серией матчей Англия также получила позитивную новость относительно Фина Смита. 24-летний флай-хав, восстанавливавшийся после травмы икры, успешно провел тренировку в среду и может быть доступен для матча с Австралией. Окончательное решение будет зависеть от его состояния в течение следующих 24 часов и на следующей тренировке.

Смит выходил в стартовом составе в пяти предыдущих тест-матчах сборной Англии и закрепился в качестве основного флай-хава команды Бортвика. В осенней кампании англичане также должны сыграть против Японии и Новой Зеландии, а также провести рейтинговый матч в финальный уикенд первого Nations Championship.

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