«Манчестер Юнайтед» в Манчестере, Великобритания, обыграл итальянскую «Рому» со счётом 3:2 в матче Лиги чемпионов, отыгравшись после двух пропущенных мячей в первом тайме. Решающим стал дубль Матеуса Куньи: он сравнял счёт на 83-й минуте и забил победный мяч на 86-й. Как сообщает The Guardian, на 90-й минуте Кунья получил вторую жёлтую карточку за подкат против Леонардо Балерди.

Преимущество «Ромы» в первом тайме

Гости открыли счёт на 11-й минуте: Матиас Соуле воспользовался передачей Родриго Моры и переиграл Сенне Ламменса. На 17-й минуте «Рома» получила пенальти после того, как мяч попал в руку Айдена Хевена. Одиннадцатиметровый реализовал Дониэлл Мален.

В первом тайме у римлян было ещё несколько возможностей увеличить преимущество: близки к голу были Мора, Мален и Соуле. «Юнайтед» испытывал трудности в защите и мало создавал у ворот Девиса Васкеса.

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Камбэк после перерыва

В начале второго тайма Карлос Балеба покинул поле из-за травмы задней поверхности бедра. Позже хозяева сократили отставание: Джанлука Манчини сфолил на Кунье в штрафной площади, а Бруну Фернандеш забил пенальти со второй попытки. Первый удар португальца отразил Васкес, однако арбитр Хесус Хиль Мансано назначил повторное исполнение из-за нарушения во время пенальти.

После этого «Манчестер Юнайтед» усилил давление. Брайан Мбемо после паса Куньи попал в обе стойки, Гарри Магуайр был близок к голу, а удар головой Диогу Далота вынесли с линии ворот. На 83-й минуте Кунья воспользовался ошибкой Балерди и сравнял счёт, а через три минуты забил после передачи Ши Лейси.

Перед матчем на трибунах «Олд Траффорд» проходили протесты против владельцев клуба Глейзеров: болельщики скандировали против руководства, на трибунах были зелёно-золотые шарики, а на поле бросали теннисные мячи. Согласно статистике матча, «Юнайтед» владел мячом 55% времени и нанёс четыре удара в створ против трёх у «Ромы».

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