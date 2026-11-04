В Австралии игрок национальной сборной по регбилиг Котони Стаггс заявил, что не поет государственный гимн перед матчами Кубка мира по регбилиг в знак уважения к предкам, старейшинам и семье. Игрока и нескольких его партнеров по команде критиковали за молчание во время исполнения гимна перед играми турнира.

Личное решение игрока

Стаггс, представляющий народ вираджури, подчеркнул, что его позиция не означает неблагодарности или отказа от сборной Австралии. По его словам, он гордится своим происхождением, любит выступать в футболке национальной команды и эмоционально воспринимает исполнение гимна.

В то же время спортсмен объяснил, что решение не петь связано с тем, что пережили его предки, а также с разговорами со старейшинами и родственниками. Он заявил, что считает себя гордым австралийцем и что его молчание не умаляет значения футболки сборной, которую он носит.

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Как сообщает ABC News, позицию Стаггса поддержал его партнер по клубу «Брисбен Бронкос» Пэт Кэрриган. Он сказал, что спортсмены имеют право отстаивать собственные убеждения, а ситуация может стать поводом для более широкого разговора об истории Австралии.

Кэрриган также отметил, что каждый игрок команды гордится возможностью представлять Австралию. Следующий матч сборная Австралии проведет против Самоа в полуфинале Кубка мира на Сиднейском футбольном стадионе в воскресенье.

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