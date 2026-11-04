W Australii zawodnik rugby league reprezentacji narodowej Kotoni Staggs oświadczył, że nie śpiewa hymnu państwowego przed meczami Pucharu Świata w rugby league na znak szacunku dla swoich przodków, starszyzny i rodziny. Zawodnik oraz kilku jego kolegów z drużyny byli krytykowani za milczenie podczas wykonywania hymnu przed spotkaniami turnieju.

Osobista decyzja zawodnika

Staggs, który reprezentuje lud Wiradjuri, podkreślił, że jego stanowisko nie oznacza niewdzięczności ani odrzucenia reprezentacji Australii. Jak zaznaczył, jest dumny ze swojego pochodzenia, uwielbia występować w koszulce reprezentacji narodowej i emocjonalnie odbiera wykonywanie hymnu.

Jednocześnie sportowiec wyjaśnił, że decyzja o nieśpiewaniu wiąże się z tym, czego doświadczyli jego przodkowie, a także z rozmowami ze starszyzną i krewnymi. Oświadczył, że uważa się za dumnego Australijczyka oraz że jego milczenie nie umniejsza znaczenia koszulki reprezentacji, którą nosi.

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Wsparcie partnerów z drużyny

Jak informuje ABC News, stanowisko Staggsa poparł jego klubowy kolega z Brisbane Broncos, Pat Carrigan. Powiedział, że sportowcy mają prawo bronić własnych przekonań, a sytuacja może stać się okazją do szerszej rozmowy o historii Australii.

Carrigan zaznaczył również, że każdy zawodnik drużyny jest dumny z możliwości reprezentowania Australii. Reprezentacja Australii rozegra następny mecz z Samoą w półfinale Pucharu Świata na Sydney Football Stadium w niedzielę.

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