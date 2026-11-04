在澳大利亚，国家队橄榄球联盟球员科托尼·斯塔格斯表示，他在橄榄球联盟世界杯比赛前不唱国歌，是为了向祖先、长者和家人表达敬意。这名球员及其数名队友因在赛事比赛前奏唱国歌时保持沉默而受到批评。

球员的个人决定

代表维拉朱里族的斯塔格斯强调，他的立场并不意味着忘恩负义或拒绝澳大利亚国家队。他表示，自己为自己的出身感到自豪，热爱身穿国家队球衣比赛，并且会因国歌的演奏而情绪激动。

与此同时，这名运动员解释说，不唱国歌的决定与其祖先所经历的事情有关，也与他同长者和亲属的交谈有关。他表示，自己认为自己是一名自豪的澳大利亚人，而他的沉默并不会减损他所穿国家队球衣的意义。

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队友的支持

据ABC新闻报道，斯塔格斯的立场得到了其布里斯班野马俱乐部队友帕特·卡里根的支持。他表示，运动员有权坚持自己的信念，这一情况可能成为就澳大利亚历史展开更广泛讨论的契机。

卡里根还指出，队中的每位球员都为有机会代表澳大利亚而感到自豪。澳大利亚国家队将于周日在悉尼足球场举行的世界杯半决赛中对阵萨摩亚。

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