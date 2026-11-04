巴塞罗那在诺坎普球场举行的欧冠比赛中以3比0击败阿斯顿维拉。拉菲尼亚攻入两球，拉明·亚马尔也取得一粒进球，《卫报》报道。

亚马尔的进球与维拉的机会

主队在第7分钟便打破僵局。亚马尔从左路内切至中路，用左脚将球射入球门远角。

阿斯顿维拉以高位逼抢和一连串角球作出回应。约翰·曼赞比在一次有尼古拉斯·杰克逊参与的进攻后射门偏出，而在第33分钟，他的一记劲射被巴塞罗那门将霍安·加西亚化解。

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拉菲尼亚梅开二度

下半场开始时，19岁的马克·贝尔纳尔替换了罗德里。第52分钟，拉菲尼亚将巴塞罗那的领先优势扩大：佩德里从球场中路突破并向前传球，巴西人的射门在发生折射后改变了方向。

不久后，拉菲尼亚完成梅开二度。若昂·坎塞洛晃过约翰·麦金，并用右脚外脚背送出横传，拉菲尼亚随后准确完成进攻。根据该报消息，这是他本赛季代表巴塞罗那在13场比赛中攻入的第18球。

佩德里在场上踢了69分钟，在看台的掌声中离场。客队最接近进球的一次是在一次角球配合后，皮球在碰到一名巴塞罗那球员的头部发生折射后击中门柱。

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