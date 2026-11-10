埃琳娜·斯维托丽娜在WTA年终总决赛首轮不敌米尔里·安德烈耶娃

乌克兰头号女单埃琳娜·斯维托丽娜在备受瞩目的WTA年终总决赛中开局不利。 在赛事的首场比赛中，这位32岁的乌克兰网球选手不敌以中立身份参赛的俄罗斯选手米尔拉·安德烈耶娃。

首盘比赛中，双方势均力敌。比分一直僵持到2:2，但在首盘第五局，安德烈耶娃成功破发并掌握了主动权。

此后，这位俄罗斯选手保持了优势，并以6:4的比分拿下了首盘。

在第二盘中，斯维托丽娜的处境急剧恶化。这位乌克兰选手的一发成功率和一发后的得分率均跌破50%。 安德烈耶娃趁对手状态低迷之机，连赢所有局数，未让斯维托丽娜在该盘中拿下任何一分。

比赛最终比分为0:2（4:6, 0:6），米拉·安德烈耶娃获胜。

此役过后，两位选手的交手记录变为2:1，俄罗斯选手领先。

乌克兰选手将在11月11日（周三）进行年终总决赛的下一场比赛，她的对手将是捷克选手卡罗利娜·穆霍娃。

穆霍娃在首轮比赛中不敌阿丽娜·萨巴伦科。因此，这场即将到来的对决对两位选手而言都至关重要，将决定她们能否继续留在本届赛事中。

值得一提的是，乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜目前尚无意急于重返世界网球巡回赛。 她将不会参加10月26日至11月1日在东京举行的WTA 500系列赛。

赛事官方网站已公布斯维托丽娜未出现在参赛名单中。关于她退出本届赛事的原因，目前尚未透露。

据《每日电讯报》报道，埃琳娜·斯维托丽娜在与蒙菲斯分手后遭遇了性别歧视的辱骂。

此前，斯维托丽娜曾解释过促使她与蒙菲斯分手的决定因素。

此前，蒙菲斯在与斯维托丽娜分手后取消了告别赛。

在此之前，埃琳娜·斯维托丽娜宣布与盖尔·蒙菲斯结束了长达五年的恋情。

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