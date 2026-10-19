Еліна Світоліна оголосила про розрив із Гаелем Монфісом після п’яти років стосунків

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Перша ракетка України Еліна Світоліна емоційно розповіла про причини розриву з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Спортсмени були разом п’ять років, а своє рішення Світоліна описала словами «битва всередині».

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. У відвертому зверненні спортсменка розповіла про особисті переживання, вплив війни та рішення, до якого прийшла після тривалої внутрішньої боротьби.

Еліна Світоліна зізналася, що рідко говорила публічно про те, як війна проти України вплинула на її емоційний стан. За словами тенісистки, за зовнішньою стороною її життя залишалися безсонні ночі, сумніви та відчуття поступової втрати себе. Тепер вона вирішила відкрити більше подробиць особистих переживань.

«Це найважче, про що мені коли-небудь доводилося говорити. Усі знають, наскільки багато для мене означає Україна. Але я рідко розповідала про те, що війна зробила зі мною всередині. Ви не бачили безсонних ночей, сумнівів і відчуття, ніби я поступово втрачаю себе», – написала Світоліна.

За словами спортсменки, Монфіс знав про її переживання та тривалий час підтримував її. Вони разом намагалися подолати труднощі, однак згодом українка усвідомила, що деякі внутрішні проблеми їй потрібно вирішити самостійно.

«Гаель бачив усе це. Він ніколи не відпускав моєї руки. Ми довго боролися з цим разом, віддаючи всі сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині тебе, і жодна любов іншої людини не може виграти їх замість тебе», – зазначила тенісистка.

Українка пояснила, що з часом зрозуміла необхідність віднайти себе та дійшла висновку, що не зможе зробити це в межах шлюбу. За її словами, рішення далося їй надзвичайно важко, але Монфіс поставився до її позиції з повагою.

Світоліна наголосила, що попри завершення подружніх стосунків, вона зберігає теплі почуття до чоловіка та вдячність за спільні роки.

«Гаель любив мене в моменти найбільшої радості й у найтемніші періоди, а я любила його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя, і нам було подаровано найцінніше – нашу доньку Скай», – написала спортсменка.

Окремо Світоліна підкреслила, що їхня донька залишатиметься головним пріоритетом для обох батьків.

«Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб завершується, але наша сім’я – ні. Ми завжди залишатимемося її батьками й будемо поруч на кожному етапі її життя», – наголосила перша ракетка України.

Тенісистка також попросила не шукати винних у ситуації, пояснивши, що йдеться про двох людей, які глибоко кохали одне одного, але їхня спільна історія змінюється. Вона закликала з повагою поставитися до їхнього особистого простору та дати їм час на відновлення.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє на Підсумковому турнірі WTA.

Також Світоліна здобула 50 перемог за сезон удруге в кар’єрі.

Додамо, що перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращить позицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

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