Элина Свитолина объявила о расставании с Гаэлем Монфисом после пяти лет отношений

Первая ракетка Украины Элина Свитолина эмоционально рассказала о причинах разрыва с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Спортсмены были вместе пять лет, а своё решение Свитолина описала словами «внутренняя борьба».

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила о расторжении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В откровенном обращении спортсменка рассказала о личных переживаниях, влиянии войны и решении, к которому пришла после длительной внутренней борьбы.

Элина Свитолина призналась, что редко говорила публично о том, как война против Украины повлияла на её эмоциональное состояние. По словам теннисистки, за внешней стороной её жизни скрывались бессонные ночи, сомнения и ощущение постепенной утраты себя. Теперь она решила раскрыть больше подробностей о своих личных переживаниях.

«Это самое сложное, о чём мне когда-либо приходилось говорить. Все знают, как много для меня значит Украина. Но я редко рассказывала о том, что война сделала со мной внутри. Вы не видели бессонных ночей, сомнений и ощущения, будто я постепенно теряю себя», — написала Свитолина.

По словам спортсменки, Монфис знал о её переживаниях и долгое время поддерживал её. Они вместе пытались преодолеть трудности, однако впоследствии украинка осознала, что некоторые внутренние проблемы ей нужно решать самостоятельно.

«Гаэль видел всё это. Он никогда не отпускал мою руку. Мы долго боролись с этим вместе, отдавая все силы. Но некоторые битвы происходят глубоко внутри тебя, и никакая любовь другого человека не может выиграть их вместо тебя», – отметила теннисистка.

Украинка объяснила, что со временем поняла необходимость найти себя и пришла к выводу, что не сможет сделать это в рамках брака. По её словам, решение далось ей чрезвычайно тяжело, но Монфис отнёсся к её позиции с уважением.

Свитолина подчеркнула, что, несмотря на завершение супружеских отношений, она сохраняет теплые чувства к мужу и благодарность за совместные годы.

«Гаэль любил меня в моменты величайшей радости и в самые мрачные периоды, а я любила его всем сердцем. Вместе мы построили прекрасную жизнь, и нам было даровано самое ценное — наша дочь Скай», — написала спортсменка.

Отдельно Свитолина подчеркнула, что их дочь останется главным приоритетом для обоих родителей.

«Скай всегда будет на первом месте. Наш брак заканчивается, но наша семья — нет. Мы всегда будем её родителями и будем рядом на каждом этапе её жизни», — подчеркнула первая ракетка Украины.

Теннисистка также попросила не искать виновных в сложившейся ситуации, объяснив, что речь идет о двух людях, которые глубоко любили друг друга, но их совместная история меняется. Она призвала с уважением отнестись к их личному пространству и дать им время на восстановление.

Напомним, Элина Свитолина в четвёртый раз в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA.

Также Свитолина во второй раз в карьере одержала 50 побед за сезон.

Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет её лучшим результатом за последние пять лет.

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