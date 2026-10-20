Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман продлила контракт с Футбольной ассоциацией Англии до чемпионата Европы 2029 года. Предыдущее соглашение нидерландского специалиста должно было завершиться после чемпионата мира следующим летом, сообщает The Guardian.

Возможность третьего титула подряд

Новое соглашение даёт Вигман возможность привести сборную Англии к третьей подряд победе на чемпионате Европы. Тренер возглавляет команду с сентября 2021 года. Она также выигрывала Евро-2017 со сборной Нидерландов и выходила в финалы пяти последних крупных международных турниров, дважды уступая в финалах чемпионата мира.

«Я очень рада, что могу продолжать работать с этой командой, и не могу представить себе лучшей работы в футболе», — сказала Вигман. По её словам, её вдохновляет работа в Футбольной ассоциации Англии и с людьми, которые стремятся к победам английских сборных и развитию футбола.

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Ближайшая цель — чемпионат мира

Сборная Англии может выйти в финальную часть чемпионата мира, который состоится в Бразилии в июне и июле, если одолеет Украину в двухматчевом плей-офф. Вигман заявила, что сейчас её главное внимание сосредоточено на мировом первенстве и помощи команде реализовать свой потенциал в ближайшие годы.

Это второе продление контракта Вигман на посту тренера сборной Англии. Она продолжит работать с ассистентами Яннеке Бейл, Арвидом Смитом и Дарреном Уордом. Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем назвал Вигман тренером с непревзойдёнными результатами на крупных турнирах.

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