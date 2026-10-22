Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Федерацией футбола США о возможном проведении товарищеского матча между национальными сборными. По словам представителя РФС Максима Митрофанова, организация рассматривает вариант проведения такой игры со сборной США. Дата и другие подробности потенциального матча пока не сообщаются.

«Как вы знаете, мы никогда не комментируем переговоры о проведении матчей до достижения окончательных договоренностей и подписания документов. Мы рассматриваем возможность проведения матча со сборной США, не раз общались с федерацией по этому вопросу, но оценивать результативность этого общения пока рано. Могу сказать, что сейчас ситуация довольно позитивная», — сказал Митрофанов.

ФИФА и УЕФА в 2022 году на неопределённый срок отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой из-за войны РФ против Украины.

Сборная России не смогла принять участие в плей-офф за право сыграть на Чемпионате мира 2022 года, пропустила Чемпионат Европы 2024 года, Чемпионат мира 2026 года и несколько розыгрышей Лиги наций.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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