Швеция может запретить въезд российским и белорусским спортсменам — Reuters

Швеция рассматривает возможность отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам, желающим приехать в страну для участия в международных соревнованиях. В настоящее время шведская сторона изучает правовые механизмы, которые позволили бы ввести такие ограничения.

Такой шаг может помешать спортсменам, допущенным к соревнованиям в нейтральном статусе, выступить на следующем чемпионате мира по лыжным видам спорта, который состоится в шведском городе Фалун в феврале – марте. Чемпионат проводится раз в два года. Его программа включает лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

«В настоящее время мы анализируем правовые основания, которые позволили бы отказывать в выдаче виз российским и белорусским спортсменам. Правительство Швеции категорически выступает против их участия в международных соревнованиях», — заявил Форсселл.

По его словам, правительство разделяет позицию Шведской лыжной ассоциации и Шведской спортивной конфедерации, которые считают, что российским и белорусским спортсменам не следует разрешать выступать в Швеции.

«Существует очевидный риск, что это может привести к нормализации российской агрессии против Украины», — подчеркнул министр.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) предоставила нейтральный статус нескольким российским спортсменам, позволив им участвовать в своих соревнованиях.

Российские и белорусские спортсмены сталкиваются с ограничениями в международном спорте с начала полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку Беларусь предоставила свою территорию для использования российскими войсками.

Ведущие спортивные организации Швеции поддерживают меры, направленные на недопущение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в стране, однако подчеркивают, что решение о визах и въезде принимают власти.

«Шведская спортивная конфедерация ведет диалог с правительством по поводу правил получения виз в Швецию гражданами России», — сообщили в организации агентству Reuters.

Шведская лыжная ассоциация заявила, что придерживается неизменной позиции с начала полномасштабного вторжения: российские и белорусские спортсмены должны оставаться отстраненными от международных соревнований, пока продолжается война.

Генеральный секретарь ассоциации Пернилла Бонде отметила, что организация поднимала вопрос о визах перед Шведской спортивной конфедерацией, однако подчеркнула, что решение о допуске в страну принимают власти.

«Решения о визах и въезде в Швецию принимают соответствующие органы, а не мы», — сказала Бонде, добавив, что ассоциация будет соблюдать все решения и правила, установленные FIS.

Об этом сообщил агентству Reuters министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл.

Напомним, что Швеция изучает визовые ограничения для спортсменов из России и Беларуси — Channel NewsAsia.

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