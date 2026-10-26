Женская сборная Кении до 17 лет обыграла Самоа со счётом 4:0 в заключительном матче группы E и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года в Марокко. Кенийки заняли третье место в квартете с тремя очками и прошли в плей-офф как одна из четырёх лучших команд, финишировавших третьими в группах. Об этом сообщает Nation Kenya.

Четыре гола в ворота Самоа

Матч состоялся в Футбольной академии Мохаммеда VI в городе Сале. Уже на четвёртой минуте нападающая Мванакомбо Бакари открыла счёт. Перед перерывом, на 44-й минуте, Бренда Авуор удвоила преимущество Кении.

Во втором тайме Гауденция Малоба забила третий мяч на 62-й минуте, а через две минуты Бакари оформила дубль. Линдей Вии в концовке игры не реализовала пенальти, однако победы 4:0 хватило кенийской команде для продолжения выступлений на турнире.

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Путь в плей-офф

Перед матчем с Самоа кенийки потерпели два поражения: от Китая со счётом 0:3 и от США — 1:6. В игре против американок Вии забила первый гол Кении на этом чемпионате мира.

Благодаря разгрому Самоа разница мячей сборной Кении стала минус четыре, что оказалось решающим в борьбе за места среди лучших третьих команд. Китай и США в параллельном матче сыграли вничью 1:1 и завершили групповой этап выше Кении. Это второе выступление кенийской команды на женском чемпионате мира U-17: на дебютном турнире 2024 года она не преодолела групповой этап.

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