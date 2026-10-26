В Лондоне начали объявлять победителей «Золотого мяча» 2026 года
26 октября в Лондоне проходит церемония вручения «Золотого мяча» (Ballon d’Or) 2026 года. В ходе мероприятия объявляются имена лучших футболистов мира и лауреатов других футбольных наград. Список победителей обновляется.
Молодой талант года среди мужчин – Ламин Ямаль («Барселона»)
Награду Ламину Ямалю вручил легендарный украинский футболист, а ныне — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Молодой талант года среди женщин — Вики Лопес («Барселона»)
Награду Вики Лопес вручала одна из лучших защитниц современности, англичанка Люси Бронз.
Тренер года среди женщин – Пере Ромеу («Барселона»)
Награду лучшему тренеру года среди женских команд вручал лучший тренер в истории «Валенсии» Рафаэль «Рафа» Бенитес.
Тренер года среди мужчин – Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
Награду лучшему тренеру года среди мужских команд вручал легендарный футболист и тренер Тьерри Анри.
Церемония продолжается.
Напомним, что сайт «Золотого мяча» случайно раскрыл имена победителей ещё до начала официальной церемонии.
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