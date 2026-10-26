В Лондоне начали объявлять победителей «Золотого мяча» 2026 года

26 октября в Лондоне проходит церемония вручения «Золотого мяча» (Ballon d’Or) 2026 года. В ходе мероприятия объявляются имена лучших футболистов мира и лауреатов других футбольных наград. Список победителей обновляется.

Молодой талант года среди мужчин – Ламин Ямаль («Барселона»)

Награду Ламину Ямалю вручил легендарный украинский футболист, а ныне — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Молодой талант года среди женщин — Вики Лопес («Барселона»)

Награду Вики Лопес вручала одна из лучших защитниц современности, англичанка Люси Бронз.

Тренер года среди женщин – Пере Ромеу («Барселона»)

Награду лучшему тренеру года среди женских команд вручал лучший тренер в истории «Валенсии» Рафаэль «Рафа» Бенитес.

Тренер года среди мужчин – Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

Награду лучшему тренеру года среди мужских команд вручал легендарный футболист и тренер Тьерри Анри.

Церемония продолжается.

Напомним, что сайт «Золотого мяча» случайно раскрыл имена победителей ещё до начала официальной церемонии.



Издание France Football объявило список номинантов на «Золотой мяч-2026».

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