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В Лондоне начали объявлять победителей «Золотого мяча» 2026 года

UA NEWS 26 Октября 2026 23:32
В Лондоне начали объявлять победителей «Золотого мяча» 2026 года

26 октября в Лондоне проходит церемония вручения «Золотого мяча» (Ballon d’Or) 2026 года. В ходе мероприятия объявляются имена лучших футболистов мира и лауреатов других футбольных наград. Список победителей обновляется.

Молодой талант года среди мужчин – Ламин Ямаль («Барселона»)

Ламін Ямаль тричі поспіль визнаний найкращим молодим футболістом

Награду Ламину Ямалю вручил легендарный украинский футболист, а ныне — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 1
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 2

Молодой талант года среди женщин — Вики Лопес («Барселона»)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 3
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 4

Награду Вики Лопес вручала одна из лучших защитниц современности, англичанка Люси Бронз. 

Тренер года среди женщин – Пере Ромеу («Барселона»)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 5
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 6

Награду лучшему тренеру года среди женских команд вручал лучший тренер в истории «Валенсии» Рафаэль «Рафа» Бенитес.

Тренер года среди мужчин – Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 7
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 8

Награду лучшему тренеру года среди мужских команд вручал легендарный футболист и тренер Тьерри Анри. 

Церемония продолжается.

Напомним, что сайт «Золотого мяча» случайно раскрыл имена победителей ещё до начала официальной церемонии.
 

Издание France Football объявило список номинантов на «Золотой мяч-2026».

Мбаппе назвал естественными разговоры о его шансах на «Золотой мяч».

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