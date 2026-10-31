Футбольный клуб «Орландо Пайретс» 24 октября представил третью форму сезона 2026/27 на Неделе моды ЮАР в The Forum в районе Хайд-Парк в Йоханнесбурге. Клуб стал первой командой Премьер-соккер-лиги, проведшей показ на подиуме South African Fashion Week, сообщает TimesLIVE.

Футбол и мода на подиуме

Показ под названием From Field To Fashion объединил футбольную культуру и моду. В проекте приняли участие четыре южноафриканских дизайнерских бренда: Nao Serati, Good Good Good, Yona и David Tlale. Новую футболку Adidas сочетали с дизайнерской одеждой.

В показе приняли участие футбольные иконы «Орландо Пайретс»: Кристиан Дербишир, Хеппи Джеле, Андре де Йонг, Инносент Маэла, Форчун Макаранге, Зои Манйепау, Брайтон Мхлонго, Линда Мнтамбо, Себастьян Педерсен и Нео Рапу.

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Дизайн третьей формы

Лимитированная третья форма «Орландо Пайретс» для сезона 2026/27 выполнена в бордовом и оранжевом цветах с фиолетовыми и красными акцентами. Ее дизайн вдохновлен ландшафтами Совето, стойкостью и характером клуба, а также поколениями, которые формировали его идентичность с 1937 года.

Основательница SA Fashion Week Лусилла Бойзен заявила, что объединение искусства и спорта на подиуме дает возможность рассказывать южноафриканские истории и представлять работы дизайнеров новой аудитории. В показе также объединили влияния культуры пантсула и стритвира, контрастные принты и модульные элементы.

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