Klub piłkarski Orlando Pirates 24 października zaprezentował trzeci strój na sezon 2026/27 podczas Tygodnia Mody RPA w The Forum w dzielnicy Hyde Park w Johannesburgu. Klub został pierwszą drużyną Premier Soccer League, która zorganizowała pokaz na wybiegu South African Fashion Week, informuje TimesLIVE.

Piłka nożna i moda na wybiegu

Pokaz pod tytułem From Field To Fashion połączył kulturę piłkarską z modą. W projekcie uczestniczyły cztery południowoafrykańskie marki projektantów: Nao Serati, Good Good Good, Yona i David Tlale. Nową koszulkę Adidas zestawiono z odzieżą projektantów.

W pokazie wzięły udział ikony piłkarskie Orlando Pirates: Christian Derbisher, Happy Jele, Andre de Jong, Innocent Maela, Fortune Makaringe, Zoë Mnyepau, Brighton Mhlongo, Linda Mntambo, Sebastian Pedersen i Neo Rapoo.

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Projekt trzeciego stroju

Limitowany trzeci strój Orlando Pirates na sezon 2026/27 wykonano w kolorach bordowym i pomarańczowym, z fioletowymi i czerwonymi akcentami. Jego projekt inspirowany jest krajobrazami Soweto, odpornością i charakterem klubu, a także pokoleniami, które kształtowały jego tożsamość od 1937 roku.

Założycielka SA Fashion Week, Lucilla Booyzen, oświadczyła, że połączenie sztuki i sportu na wybiegu daje możliwość opowiadania południowoafrykańskich historii oraz prezentowania prac projektantów nowej publiczności. W pokazie połączono również wpływy kultury pantsula i streetwearu, kontrastowe nadruki oraz modułowe elementy.

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