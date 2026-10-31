90-letni japoński kulturysta Toshisuke Kanazawa wystąpił w zawodach Międzynarodowej Federacji Fitnessu i Kulturystyki w hiszpańskim nadmorskim mieście Santa Susanna. Rywalizował w kategorii weteranów dla sportowców w wieku od 50 lat z przeciwnikami młodszymi od niego o dziesięciolecia.

Przygotowania do wyjścia na scenę

Przed występem Kanazawa, podobnie jak pozostali uczestnicy, rozgrzewał się ze swoją drużyną i nakładał spray opalający przed pozowaniem w świetle scenicznym. „Lubię próbować rzeczy, których nikt wcześniej nie robił, a przede wszystkim chcę uprawiać kulturystykę do końca życia” — powiedział sportowiec, jak podaje Channel NewsAsia.

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Dieta i kolejny start

Kulturysta wiąże swoją formę fizyczną z rygorystyczną dietą, której przestrzega od dziesięcioleci. Jak powiedział, po 50. roku życia budował mięśnie, jedząc brązowy ryż, natto — fermentowaną soję — oraz zupę miso. Kanazawa stwierdził, że dzięki takiej klasycznej japońskiej diecie przez 90 lat ani razu nie chorował.

Sportowiec nie zajął miejsca na podium w turnieju, jednak nie wyklucza jeszcze jednego występu. Powiedział, że może spróbować rywalizować w wieku 93 lat, po czym prawdopodobnie zakończy starty. Kanazawa wyraził również nadzieję, że jego przykład zachęci starsze osoby do pozostania aktywnymi i wytrwałej pracy nad swoimi celami.

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