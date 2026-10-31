Reprezentacja Anglii kobiet w rugby pokonała USA 55:12 w meczu WXV Global Series w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Skrzydłowa Claudia Moloney-MacDonald zdobyła cztery przyłożenia. Informuje o tym Sky Sports.

Dziewięć przyłożeń Anglii

Angielki zdobyły łącznie dziewięć przyłożeń. Oprócz Moloney-MacDonald przyłożenia zdobyły środkowa Meg Jones, skrzydłowa Mia Venner, rezerwowa młynarka Bryony Field oraz zawodniczki trzeciej linii Maddie Feaunati i Sadia Kabeya.

Pierwsza połowa była bardziej wyrównana: przed przerwą różnica wynosiła 10 punktów. W drugiej części spotkania przewaga Anglii stała się znaczna.

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Odpowiedź po porażkach w Kanadzie

Przed meczem z USA zespół Johna Mitchella poniósł dwie kolejne porażki w meczach testowych w Kanadzie — po raz pierwszy od dekady. W Toronto Angielki przerwały także serię bez porażki, która trwała 41 meczów testowych i cztery lata.

Reprezentacja USA zdobyła dwa przyłożenia — ich autorkami były lewa filar Hope Rogers i rezerwowa zawodniczka formacji ataku Kate Zackary. W drugiej połowie Amerykanki straciły trzy przyłożenia w ciągu dziewięciu minut, gdy filar Mona Tupou przebywała na ławce kar za powtarzające się przewinienia podczas młynów.

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