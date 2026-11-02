Jarmolenko został najlepszym strzelcem w historii mistrzostw Ukrainy

Skrzydłowy kijowskiego „Dynamo” Andrij Jarmolenko strzelił gola w meczu przeciwko „Kryvbasowi” z Krywego Rogu 2 listopada i ustanowił historyczny rekord skuteczności w mistrzostwach niepodległej Ukrainy. Obecnie samodzielnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby strzelonych bramek w krajowych rozgrywkach.

37-letni piłkarz wykorzystał rzut karny w meczu 11. kolejki UPL sezonu 2026/2027. Była to dla Jarmolenko 125. bramka w rozgrywkach Ukrainy, jak podaje Ukrinform.

Andrij pobił historyczny rekord byłego napastnika „Dynamo” Maksyma Shatskicha, który miał na koncie 124 bramki. Trzecie miejsce zajmuje były napastnik „Dynamo” Siergiej Rebrow – 123 strzelone bramki.

Mecz „Kryvbas” – „Dynamo” trwa. Kijowianie prowadzą 2:0. W 18. minucie bramkę strzelił napastnik Matwij Ponomarenko, a w 43. minucie Jarmolenko podwoił przewagę.

W 45+3. minucie Jarmolenko otrzymał czerwoną kartkę.

Wcześniej Jarmolenko zrównał się z Shatskikh i jest o krok od rekordu mistrzostw Ukrainy.

Wcześniej lider „Dynamo” Andrij Jarmolenko uzyskał dyplom UEFA.

Wcześniej Jarmolenko powrócił do składu reprezentacji Ukrainy.

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