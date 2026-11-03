Fińskie Stowarzyszenie Hokeja na Lodzie oświadczyło, że reprezentacje Finlandii nie będą grać przeciwko rosyjskim drużynom na międzynarodowych turniejach, dopóki trwa wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Informuje o tym CBC World.

Decyzja po werdykcie sądu

Stanowisko Finlandii ogłoszono po tym, jak Sportowy Sąd Arbitrażowy uchylił decyzję Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie o wykluczeniu rosyjskich drużyn z rozgrywek w sezonie 2026–2027. W szczególności dotyczy to mistrzostw świata mężczyzn i kobiet.

Sąd orzekł, że IIHF musi przywrócić udział rosyjskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach, począwszy od mistrzostw świata juniorów, które rozpoczną się pod koniec grudnia w zachodniej Kanadzie. Rosyjskie drużyny są wykluczone z międzynarodowych turniejów hokejowych od 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę.

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Możliwy bojkot innych reprezentacji

Rzeczniczka Fińskiego Stowarzyszenia Hokeja na Lodzie Henna Malmberg oświadczyła, że organizacja nie uważa się za jedyną wśród krajów zainteresowanych bojkotem meczów przeciwko Rosji. Łotewskie media również informowały, że reprezentacje Łotwy nie zagrają z rosyjskimi drużynami, powołując się na podstawy prawne.

IIHF nie odpowiedziała natychmiast na zapytanie dotyczące możliwych konsekwencji odmowy Finlandii udziału w takich meczach. Przepisy federacji przewidują, że w przypadku niestawienia się na mecz odpowiednie organy mogą według własnego uznania nałożyć dodatkowe sankcje dyscyplinarne.

Reakcja gospodarzy i sponsora

Niemiecka Federacja Hokeja na Lodzie rozważa, czy będzie mogła zorganizować przyszłoroczne mistrzostwa świata mężczyzn z powodu dodatkowych kosztów związanych z udziałem Rosji oraz względów bezpieczeństwa. Szwedzka firma AJ Products, która sponsoruje mistrzostwa świata mężczyzn od 1989 roku, planuje poprosić, aby jej logo nie było eksponowane podczas turnieju z powodu przywrócenia udziału rosyjskich drużyn.

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