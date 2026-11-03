芬兰冰球协会表示，只要俄罗斯对乌克兰的战争仍在持续，芬兰国家队将不会在国际赛事中与俄罗斯队比赛。CBC World报道。

法院裁决后的决定

芬兰的立场是在体育仲裁法院推翻国际冰球联合会关于禁止俄罗斯队参加2026—2027赛季比赛的决定后宣布的。特别是，这涉及男子和女子世界锦标赛。

法院裁定，国际冰球联合会必须恢复俄罗斯队参加国际比赛的资格，首先是将于12月底在加拿大西部开赛的世界青年锦标赛。自俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯队自2022年起一直被禁止参加国际冰球赛事。

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其他国家队可能抵制

芬兰冰球协会发言人亨娜·马尔姆贝里表示，该组织并不认为自己是有意抵制对阵俄罗斯比赛的国家中唯一的一方。拉脱维亚媒体也报道称，拉脱维亚国家队不会与俄罗斯队比赛，并援引法律依据。

国际冰球联合会没有立即回应有关芬兰拒绝参加此类比赛可能带来何种后果的问询。该联合会的规则规定，如未能出席比赛，相关机构可自行酌情施加额外的纪律处分。

主办方和赞助商的反应

德国冰球联合会正在考虑，鉴于俄罗斯参赛带来的额外开支以及安全考量，是否能够举办明年的男子世界锦标赛。自1989年以来一直赞助男子世界锦标赛的瑞典公司AJ Products计划要求，由于俄罗斯队恢复参赛，比赛期间不要展示其标志。

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