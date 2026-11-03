Финская хоккейная ассоциация заявила, что национальные сборные Финляндии не будут играть против российских команд на международных турнирах, пока продолжается война России против Украины. Об этом сообщает CBC World.

Решение после вердикта суда

Позиция Финляндии была объявлена после того, как Спортивный арбитражный суд отменил решение Международной федерации хоккея с шайбой об отстранении российских команд от соревнований сезона 2026–2027 годов. В частности, это касается мужского и женского чемпионатов мира.

Суд постановил, что IIHF должна восстановить участие российских команд в международных соревнованиях, начиная с молодежного чемпионата мира, который стартует в конце декабря в западной Канаде. Российские команды отстранены от международных хоккейных турниров с 2022 года после вторжения РФ в Украину.

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Возможный бойкот других сборных

Представительница Финской хоккейной ассоциации Хенна Мальмберг заявила, что организация не считает себя единственной среди стран, заинтересованных в бойкоте матчей против России. Латвийские СМИ также сообщали, что сборные Латвии не будут играть с российскими командами, ссылаясь на юридические основания.

IIHF не ответила немедленно на запрос о возможных последствиях отказа Финляндии от таких матчей. Правила федерации предусматривают, что в случае неявки на игру соответствующие органы могут по своему усмотрению применить дополнительные дисциплинарные санкции.

Реакция хозяев и спонсора

Немецкая хоккейная федерация рассматривает, сможет ли провести мужской чемпионат мира в следующем году из-за дополнительных расходов, связанных с участием России, и соображений безопасности. Шведская компания AJ Products, которая спонсирует мужской чемпионат мира с 1989 года, планирует попросить не размещать ее логотип во время турнира из-за восстановления участия российских команд.

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