Фінські збірні не гратимуть з командами Росії, доки триває війна — CBC World

Фінська хокейна асоціація заявила, що національні збірні Фінляндії не гратимуть проти російських команд на міжнародних турнірах, доки триває війна Росії проти України. Про це повідомляє CBC World.

Рішення після вердикту суду

Позицію Фінляндії оголосили після того, як Спортивний арбітражний суд скасував рішення Міжнародної федерації хокею із шайбою щодо відсторонення російських команд від змагань сезону 2026–2027 років. Зокрема, це стосується чоловічого та жіночого чемпіонатів світу.

Суд постановив, що IIHF має поновити участь російських команд у міжнародних змаганнях, починаючи з молодіжного чемпіонату світу, який стартує наприкінці грудня у західній Канаді. Російські команди були відсторонені від міжнародних хокейних турнірів із 2022 року після вторгнення РФ в Україну.

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Можливий бойкот інших збірних

Речниця Фінської хокейної асоціації Генна Мальмберг заявила, що організація не вважає себе єдиною серед країн, зацікавлених у бойкоті матчів проти Росії. Латвійські медіа також повідомляли, що збірні Латвії не гратимуть з російськими командами, посилаючись на юридичні підстави.

IIHF не відповіла негайно на запит щодо можливих наслідків відмови Фінляндії від таких матчів. Правила федерації передбачають, що в разі неявки на гру відповідні органи можуть на власний розсуд застосувати додаткові дисциплінарні санкції.

Реакція господарів і спонсора

Німецька хокейна федерація розглядає, чи зможе провести чоловічий чемпіонат світу наступного року через додаткові витрати, пов'язані з участю Росії, та міркування безпеки. Шведська компанія AJ Products, яка спонсорує чоловічий чемпіонат світу з 1989 року, планує попросити не розміщувати її логотип під час турніру через поновлення участі російських команд.

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