Пйотр Зелінський забив за Інтер у Лізі чемпіонів уперше майже за рік — Interia Sport

У Роттердамі, Нідерланди, Пйотр Зелінський забив гол за «Інтер» у матчі проти «Феєнорда» в четвертому турі лігового етапу Ліги чемпіонів. Польський футболіст, який вийшов у стартовому складі міланського клубу, відзначився на 54-й хвилині ударом з-за меж штрафного майданчика, повідомляє Interia Sport.

Гол після кількох спроб

У першому таймі 32-річний Зелінський двічі небезпечно пробивав по воротах Тьярка Ернста, однак нідерландський голкіпер упорався з обома ударами. До перерви рахунок був 2:0, але польський гравець не мав результативних дій. На початку другого тайму він завдав третього удару з-за меж штрафного майданчика, який завершився голом.

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Перше взяття воріт у сезоні

Це перший гол Зелінського в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Востаннє він відзначався в цьому турнірі 26 листопада 2025 року — у матчі проти «Атлетіко», який його команда програла з рахунком 1:2.

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