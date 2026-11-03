W Rotterdamie w Holandii Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu w meczu z Feyenoordem w czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Polski piłkarz, który wyszedł w podstawowym składzie mediolańskiego klubu, trafił w 54. minucie strzałem zza pola karnego, informuje Interia Sport.

Gol po kilku próbach

W pierwszej połowie 32-letni Zieliński dwukrotnie groźnie uderzał na bramkę Tjarka Ernsta, jednak holenderski bramkarz poradził sobie z obiema próbami. Do przerwy było 2:0, ale polski zawodnik nie miał żadnych udziałów przy golach. Na początku drugiej połowy oddał trzeci strzał zza pola karnego, który zakończył się golem.

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Pierwsze trafienie w sezonie

To pierwszy gol Zielińskiego w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Poprzednio trafił w tych rozgrywkach 26 listopada 2025 roku — w meczu z Atlético, który jego drużyna przegrała 1:2.

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