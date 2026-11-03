В Роттердаме, Нидерланды, Пётр Зелиньский забил гол за «Интер» в матче против «Фейеноорда» в четвёртом туре лигового этапа Лиги чемпионов. Польский футболист, вышедший в стартовом составе миланского клуба, отличился на 54-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади, сообщает Interia Sport.

Гол после нескольких попыток

В первом тайме 32-летний Зелиньский дважды опасно бил по воротам Тьярка Эрнста, однако нидерландский голкипер справился с обоими ударами. К перерыву счёт был 2:0, но у польского игрока не было результативных действий. В начале второго тайма он нанёс третий удар из-за пределов штрафной площади, который завершился голом.

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Первое взятие ворот в сезоне

Это первый гол Зелиньского в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В последний раз он отличался в этом турнире 26 ноября 2025 года — в матче против «Атлетико», который его команда проиграла со счётом 1:2.

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