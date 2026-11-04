«Барселона» победила «Астон Виллу» со счетом 3:0 в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Игрок английского клуба Мэтти Кэш после встречи заявил, что ход игры мог быть иным, если бы его команда первой открыла счет.

Оценка Мэтти Кэша

Как сообщает Interia Sport, Кэш назвал первый пропущенный гол следствием неудачной ситуации. Он отметил, что в начале матча у «Астон Виллы» были свои моменты, а в первом тайме она была равным соперником каталонской команды.

По словам футболиста, арена была сложной для игры, однако его команда могла рассчитывать на другой сценарий встречи. Кэш также признал, что после перерыва преимущество в основном было на стороне «Барселоны».

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Турнирное положение

После четырех матчей «Астон Вилла» имела три победы и занимала третье место в таблице основного этапа Лиги чемпионов. «Барселона», которая также одержала три победы при одном поражении, находилась на втором месте.

Следующим соперником команды Кэша в Лиге чемпионов должен стать «Галатасарай» 24 ноября. «Барселона» 25 ноября сыграет против бакинского «Сабаха».

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