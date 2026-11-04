Кеш вважає, що матч із Барселоною змінив би перший гол — Interia Sport

«Барселона» перемогла «Астон Віллу» з рахунком 3:0 у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Гравець англійського клубу Матті Кеш після зустрічі заявив, що перебіг гри міг бути іншим, якби його команда першою відкрила рахунок.

Оцінка Матті Кеша

Як повідомляє Interia Sport, Кеш назвав перший пропущений гол наслідком невдалої ситуації. Він зазначив, що на початку матчу «Астон Вілла» мала свої моменти, а в першому таймі була рівним суперником каталонської команди.

За словами футболіста, арена була складною для гри, проте його команда могла розраховувати на інший сценарій зустрічі. Кеш також визнав, що після перерви перевага здебільшого була на боці «Барселони».

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Турнірне становище

Після чотирьох матчів «Астон Вілла» мала три перемоги та посідала третє місце в таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. «Барселона», яка також здобула три перемоги за однієї поразки, перебувала другою.

Наступним суперником команди Кеша в Лізі чемпіонів має стати «Галатасарай» 24 листопада. «Барселона» 25 листопада зіграє проти «Сабаха» з Баку.

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