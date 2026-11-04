Barcelona pokonała Aston Villę 3:0 w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Zawodnik angielskiego klubu Matty Cash po spotkaniu oświadczył, że przebieg gry mógł być inny, gdyby jego zespół jako pierwszy otworzył wynik.

Ocena Matty'ego Casha

Jak informuje Interia Sport, Cash nazwał pierwszego straconego gola skutkiem niefortunnej sytuacji. Zaznaczył, że na początku meczu Aston Villa miała swoje okazje, a w pierwszej połowie była równorzędnym rywalem dla katalońskiej drużyny.

Według piłkarza stadion był trudny do gry, jednak jego zespół mógł liczyć na inny scenariusz spotkania. Cash przyznał również, że po przerwie przewaga była w większości po stronie Barcelony.

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Sytuacja w tabeli

Po czterech meczach Aston Villa miała trzy zwycięstwa i zajmowała trzecie miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Barcelona, która również odniosła trzy zwycięstwa przy jednej porażce, była druga.

Kolejnym rywalem drużyny Casha w Lidze Mistrzów ma być Galatasaray 24 listopada. Barcelona 25 listopada zagra z Sabah Baku.

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