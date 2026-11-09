Довбик замінить у збірній травмованого форварда Пономаренка

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Нападник «Роми» Артем Довбик приєднається до національної збірної замість Матвія Пономаренка, який зазнав пошкодження у матчі проти «Шахтаря».

Головний тренер команди Андреа Мальдера довикликав форварда на поєдинки проти Північної Ірландії та Грузії після того, як нападник київського «Динамо» залишив розташування збірної.

«Нападник "Роми" Артем Довбик приєднається до національної команди замість Матвія Пономаренка, який отримав пошкодження у матчі проти "Шахтаря"», — зазначає джерело.

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера визначився зі складом команди на два найближчі поєдинки Ліги націй. До основного списку увійшли 25 футболістів, ще 9 гравців перебувають у резервному списку.

Український вінгер грецького АЕК Олександр Зубков отримав стресовий перелом великогомілкової кістки. Через ушкодження футболіст не допоможе національній команді в листопадових матчах Ліги націй. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже вніс зміни до заявки. Замість Зубкова до команди викликали півзахисника Миколу Шапаренка та нападника Владислава Ваната.

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