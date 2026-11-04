Андреа Мальдера объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера определился с составом команды на два ближайших матча Лиги наций.

В основной список вошли 25 футболистов, ещё 9 игроков находятся в резервном списке.

Вратари: Анатолий Трубин («Бенфика», Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник («Шахтер», Донецк), Георгий Ермаков («Харьков»).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – «Шахтер» Донецк), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – «Полесье», Житомир), Илья Забарный («Пари Сен-Жермен», Париж, Франция), Тарас Михавко («Динамо», Киев), Виталий Миколенко («Эвертон», Ливерпуль, Англия), Илья Крупский («Харьков»).

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба — «Шахтер» Донецк), Александр Андриевский («Полесье», Житомир), Иван Варфоломеев («Линкольн», Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Георгий Судаков («Бенфика», Лиссабон, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – «Полесье», Житомир), Александр Зубков («АЕК», Афины, Греция), Матвей Пономаренко («Динамо», Киев), Даниил Сикан («Андерлехт», Брюссель, Бельгия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Геннадий Синчук («Монреаль», Канада), Алексей Кащук («Карабах» Агдам, Азербайджан).

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все — «Динамо» Киев), Артем Довбик («Болонья», Италия), Александр Драмбаев («ЛНЗ» Черкассы), Владислав Ванат («Жирона», Испания), Артем Бондаренко («Аль-Агли», Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутёров («Сандерленд», Англия).

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций 2026/2027 в ноябре

14 ноября: Северная Ирландия – Украина

17 ноября: Украина – Грузия

«Бавария» обыграла «Атлетико» со счётом 2:0 в Лиге чемпионов.

«Барселона» разгромила «Астон Виллу» со счётом 3:0 благодаря дублю Рафиньи.

«Манчестер Юнайтед» отыгрался со счётом 0:2 и победил «Рому» 3:2.

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