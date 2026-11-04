ФИФА заявила о доходах ЧМ-2026 в $15 млрд — The Guardian

ФИФА заявила, что доходы от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике уже достигли 15 млрд долларов и превысили прежние прогнозы. Как сообщает The Guardian, окончательная сумма может вырасти.

Поступления от зрителей

По информации The Times, на которую ссылается издание, около трети общего дохода — 5 млрд долларов — поступило от продажи билетов и гостевых пакетов.

Прямые поступления от посетителей матчей в 2026 году были примерно в пять раз выше, чем на чемпионате мира 2022 года в Катаре, когда они составили 929 млн долларов.

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В программе ЧМ-2026 было на 40 матчей больше, чем на предыдущем турнире. При этом средний доход в расчёте на игру вырос примерно с 14,5 млн до 48 млн долларов.

Посещаемость турнира

ФИФА также сообщила о рекордной посещаемости — 6,8 млн зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал чемпионату мира 1994 года в США, который посетили чуть менее 3,6 млн человек.

Автор колонки Леандер Шерлекенс связывает финансовый результат, в частности, с динамическим ценообразованием на билеты и парковку, а также с долей ФИФА на вторичном рынке перепродажи билетов. Он отмечает, что более высокие доходы могут означать большие выплаты 211 ассоциациям-членам ФИФА, каждая из которых имеет голос на президентских выборах организации.

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