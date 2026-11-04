FIFA podała, że dochody z mistrzostw świata 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku osiągnęły już 15 mld dolarów i przekroczyły wcześniejsze prognozy. Jak informuje The Guardian, ostateczna kwota może wzrosnąć.

Wpływy od widzów

Według The Times, na który powołuje się gazeta, około jedna trzecia całkowitych dochodów — 5 mld dolarów — pochodziła ze sprzedaży biletów i pakietów gościnnych.

Bezpośrednie wpływy od osób odwiedzających mecze w 2026 roku były około pięć razy wyższe niż podczas mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku, gdy wyniosły 929 mln dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Program MŚ 2026 obejmował o 40 meczów więcej niż poprzedni turniej. Jednocześnie średni dochód na jeden mecz wzrósł z około 14,5 mln do 48 mln dolarów.

Frekwencja na turnieju

FIFA poinformowała również o rekordowej frekwencji — 6,8 mln widzów. Poprzedni rekord należał do mistrzostw świata w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych, które odwiedziło nieco mniej niż 3,6 mln osób.

Autor felietonu Leander Schaerlaeckens wiąże wynik finansowy między innymi z dynamicznym ustalaniem cen biletów i parkingów, a także z udziałem FIFA w wtórnym rynku odsprzedaży biletów. Zauważa, że wyższe dochody mogą oznaczać większe wypłaty dla 211 stowarzyszeń członkowskich FIFA, z których każde ma głos w wyborach prezydenta organizacji.

Czytaj nas na