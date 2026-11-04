ФІФА заявила про $15 млрд доходів ЧС-2026 — The Guardian

ФІФА заявила, що доходи від чемпіонату світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці вже сягнули 15 млрд доларів і перевищили попередні прогнози. Як повідомляє The Guardian, остаточна сума може зрости.

Надходження від глядачів

За інформацією The Times, на яку посилається видання, близько третини загального доходу — 5 млрд доларів — надійшло від продажу квитків і гостинних пакетів. Прямі надходження від відвідувачів матчів у 2026 році були приблизно в п’ять разів вищими, ніж на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, коли вони становили 929 млн доларів.

У програмі ЧС-2026 було на 40 матчів більше, ніж на попередньому турнірі. Водночас середній дохід у розрахунку на гру зріс приблизно з 14,5 млн до 48 млн доларів.

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Відвідуваність турніру

ФІФА також повідомила про рекордну відвідуваність — 6,8 млн глядачів. Попередній рекорд належав чемпіонату світу 1994 року у США, який відвідали трохи менш як 3,6 млн людей.

Автор колонки Ліандер Схарлекенс пов’язує фінансовий результат, зокрема, з динамічним ціноутворенням на квитки й паркування, а також із часткою ФІФА на вторинному ринку перепродажу квитків. Він зазначає, що вищі доходи можуть означати більші виплати 211 асоціаціям-членам ФІФА, кожна з яких має голос на президентських виборах організації.

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