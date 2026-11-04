В польском Ополе мужская сборная Польши по гандболу обыграла Латвию со счётом 33:24 в стартовом матче квалификации к чемпионату Европы 2028 года. После первого тайма хозяева имели преимущество в десять мячей — 21:11, сообщает Interia Sport.

Преимущество в первом тайме

Поляки начали игру рывком 5:0, а соперники впервые забросили мяч только после этого отрезка. Латвийская команда позднее сократила отставание до двух голов при счёте 5:7, однако в следующие десять минут сборная Польши выиграла со счётом 9:2.

Самым результативным в составе хозяев стал Филип Михалович, который забросил восемь мячей и реализовал все пять семиметровых. Павел Патерек отметился четырьмя голами, по три мяча забросили Мацей Олейничак, Пётр Мельчарский и Миколай Чаплинский. У латвийцев по семь раз отличились Я. Валковскис и Л. Валковскис.

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Концовка матча

На 44-й минуте Мельчарский довёл преимущество польской команды до 29:15. Однако в заключительные 15 минут матча поляки забросили лишь четыре мяча, тогда как латвийцы — девять.

Следующий матч в отборе команда Йоты Гонсалеса проведёт в румынской Тулче против Румынии. В группе также выступает Франция. Чемпионат Европы 2028 года примут Испания, Португалия и Швейцария.

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